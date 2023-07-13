انعقاد آخر امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال ساعات

تعقد آخر امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 خلال ساعات من اليوم الخميس، بأداء امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق، والجبر والهندسة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في التاسعة من صباح اليوم الخميس الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ومادة الرياضة البحتة الجبر والهندسة الفراغية شعبة الرياضيات.

ويمتحن طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اليوم الخميس، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات تأمينية.

وتنظم ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث مخصص للأسئلة المقالية القصيرة.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة 30 في المائة أسئلة عمليات بسيطة و40 في المائة أسئلة تطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع والمستويات العليا.

وتتضم امتحانات الثانوية العامة 2023 ما لا يزيد عن 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا، و 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت.

توجيهات رئيس امتحانات الثانوية العامة

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة قبل بدء الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بمراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

ونوه وزير التربية والتعليم بتسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة.

وشدد وزير التربية والتعليم على تطبيق آليات التفتيش بكل حزم قبل دخول امتحانات الثانوية العامة والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات ذكية.



وأكد وزير التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تتدرج من السهل إلى الصعب، ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد مع مراعاة عدد الخطوات في الحل ليتناسب مع المدة الزمنية المخصصة للامتحان.

