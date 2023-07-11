آراء طلاب الثانوية العامة اليوم حول امتحان الديناميكا

حالة من الحزن سيطرت على طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة عقب أدائهم امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، اليوم، مؤكدين أن الامتحان فوق مستوى الطالب المتوسط.

ولفت طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة إلى أن هناك مشكلة تواجههم كل امتحان وهو عدم كفاية الوقت، مؤكدين أن الوقت المحدد لم يكفِ للإجابة، بل يحتاجون إلى ساعة إضافية.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدور الأول) اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي 98658 طالبًا، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة ثانية).

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.