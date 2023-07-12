حملة لرفع الإشغالات بشوارع نجع حمادي بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لرفع وإزالة أعمال النظافة ورفع جميع المعوقات والاشغالات بالطرق العامة والشوارع الجانبية والفرعية ونقاط التجميع والطريق السريع، وذلك حفاظا على الصحة العامة والراحة النفسية والبيئية التى تعود بالايجاب على المواطنين وحفاظاً على الوجهه الحضارية للقرية .

من جهته أكد احمد الصياد رئيس قرية بهجورة، ان حملة اليوم بالفترة الصباحية تضمنت رفع مخلفات القمامة بطريق بهجورة فرشوط ومدخل القرية وحول الوحدة المجمعة.

كما تم رفع الاشغالات بمنطقة الشادر بداية من كمين الشطبية وحتى الشادر وإزالة الاشغالات مع اتخاذ الاجراءات القانوية للمخالفين والتنبية علية مشددا بعدم التعدى على حرم الطريق العام وعدم وضع اى اشغالات تعوق سير الحركة للمواطنين والمركبات، كما تم ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بمنطقة شارع عبد المنعم رياض وحول محيط الوحدة المجمعة والشوارع العامة والفرعية، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية والمدينة ولخلق جو بيئى نظيف.

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمدينة نجع حمادى.

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض .