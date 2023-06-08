رئيس أزهر البحر الأحمر يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بمعهد بنين الغردقة

تفقد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية اليوم الخميس الموافق ٨ يونية ٢٠٢٣م أعمال سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد بنين الغردقة

حيث أدى طلاب القسم الأدبى الامتحان اليوم فى مادة البلاغة.

واطمأن فضيلته على انضباط اللجان وانتظامها وأنه لا توجد أى شكوى من الامتحان وتواجد أمن اللجنة والزائرة الصحية وتابع تواجد الموجهين باللجان والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء الهادئة للطلاب.

كما تابع فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية امس الأربعاء الموافق ٧ يونية ٢٠٢٣م، سير لجنة فتيات الغردقة، للاطمئنان على انتظام اللجان والالتزام بكافة التعليمات، حيث أدى طلاب القسم العلمى الامتحان اليوم فى مادة الجبر والهندسة الفراغية.

وأكد فضيلته أن الهدوء والاستقرار يسود اللجان، متابعا وصول الأسئلة فى الوقت المحدد والوقوف على مدى تأمينها، ومؤكدا على التزام الجميع بتوفير كافة سبل الراحة للطالبات؛ ضمانا لحسن أداء الامتحانات بيسر وتحقيق التركيز والهدوء .

كما أكد فضيلته أنه لا توجد شكوى من الامتحان وأن الأسئلة واضحة ولكنه لا يخلو من نقاط للمتميزين، كما تابع فضيلته تواجد الزائرة الصحية بمقر اللجنة وسيارة الإسعاف لأى طارئ مفاجئ، وأيضا التأكد من تسليم جميع التليفونات الخاصة بالطلاب والسادة أعضاء اللجنة بالصندوق الخاص بذلك عند أمن اللجنة، وتواجد السادة الموجهين للمتابعة . واطمأن إلى أنه لا توجد أى شكوى، مؤكدا ضرورة التواصل المستمر بين رئيس اللجنة ورئيس غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة، للوقوف على أى معوقات أو شكوى تطرأ؛ للعمل على حلها بشكل عاجل وفوري ، حتى تمر الامتحانات فى سلام ويسر ، متمنيا فضيلته التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب والطالبات.