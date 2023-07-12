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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بعد وفاة أسرة كاملة بسبب هاتف محمول .. نصائح هامة لتجنب الكارثة (فيديو)

انفجار بطارية الهاتف
انفجار بطارية الهاتف المحمول

قدم اللواء محمد عبدالقادر مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة سابقًا، نصائحًا هامة لشحن الهاتف لتجنب حدوث أي عواقب.

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وأكد “عبدالقادر”  في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور عبر قناة etc   مساء اليوم الأربعاء على وفاة أسرة فيصل المكونة من أب وأم  وأولادهم  في حريق بسبب انفجار بطارية الهاتف المحمول، أثناء الشحن وهم نائمين، مشددا على ضرورة التأكد من فصل جميع الأجهزة الكهربائية قبل النوم، أو الخروج من المنزل.

وأكد أنه رغم تكرار التحذيرات إلا أن المواطنين لا يصدقون أن ارتفاع درجات الحرارة وضعف التأسيس الكهربائي للمنازل قد يتسبب في كوارث  تدفع ثمنها من الأروح والاموال.

فحص شواحن الهواتف المحمول في حالة سقوطها على الأرض

وطالب بفحص شواحن الهواتف المحمول في حالة سقوطها على الأرض، مؤكدا أنها ترتفع درجة حرارتها أو يحصل انفجار لبطاريات الموبايل،  كما دعا  إلى عدم وضع الشواحن خلف الاثاث او الستائر لأنها الأكثر عرضة لالتقاط شرز الكهرباء والتسبب في الحريق.

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