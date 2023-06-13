انتظام فتح لجان امتحانات الثانوية العامة في اليوم الثاني بالمنيا

شهدت محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، انتظام فتح لجان امتحانات الثانوية العامة، في اليوم الثاني، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادتي الإحصاء والاقتصاد، وذلك في مواقيت من 9 - 30،10 امتحان مادة الإحصاء، ومن 11- 30 ،12 امتحان مادة الاقتصاد، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة ، وعدم السماح لأولياء الأمور التواجد حول وجوار لجان الإمتحانات ، وكذلك التشديد على عدم اصطحاب المحمول حتى لو كان مغلقًا، سواء للطالب او الملاحظ وحتى رؤساء اللجان، وأكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، إن جميع اللجان فتحت فى مواعيدها.

وقال حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة هذا العام 40704 طلاب وطالبات، مقسمين بين: "22937 طلاب الشعبة علمي علوم، 2443 طلاب الشعبة علمي رياضة 15324 طلاب الشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 101 لجنة امتحانية.

وتوافد الطلاب على لجان الإمتحانات، منذ الصباح الباكر، وقد اصطحب أولياء الأمور عدد كبير منهم إلى أبواب اللجان، التى تم تجهيزها لاستقبال الطلاب والمراقبين، حيث بدأت الامتحانات فى مواعيدها المحددة، وتوزيع أوراق الأسئلة على طلاب الثانوية العامة بكافة لجان محافظة المنيا.