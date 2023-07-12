مراجعة ليلة الامتحان في الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة (فيديو)

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية مراجعة ليلة الامتحان الرسمية في مادة الجبر والهندسة الفراغية شعبة الرياضيات للثانوية العامة.

ونشرت منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم مراجعة ليلة الامتحان في الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات في الثانوية العامة 2023 غدًا الخميس، امتحان الدور الأول في مادة الجبر والهندسة الفراغية ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح.

ويبلغ عدد إجمالي طلاب الثانوية العامة 2023 نحو 783 ألف طالب وطالبة، يؤدون امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق في ألفين و97 لجنة امتحانية.

شاهد فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية:





مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية رياضيات امتحان الجبر والهندسة الفراغية بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال كتيبات المفاهيم.

ويتضمن امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

ويحتوي امتحان الجبر والهندسة الفراغية في الثانوية العامة على 30 في المائة للأسئلة البسيطة و40 في المائة للأسئلة المتوسطة، و30 في المائة للأسئلة المستويات العليا وحل المشكلات.

ويضم امتحان الجبر والهندسة الفراغية في الثانوية العامة أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتتضمن ورقة أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية.

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية فى الثانوية العامة واضحة وتتدرج بين السهل والصعب.

ونوه وزير التربية والتعليم عن ألا تحتمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة في الجبر والهندسة الفراغية أكثر من إجابة ضمن خيارات الأسئلة الموضوعية.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة مراعاة عدد الخطوات حل الأسئلة المقالية عد وضع امتحان علم النفس للثانوية العامة، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة حتى تتناسب مع الزمن المخصص للامتحان، مع إتاحة عشر دقائق قبل الامتحان لكتابة البيانات.









