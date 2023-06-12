محافظ الفيوم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، بعددا من مدارس المحافظة.

وشملت جولة المحافظ مدرستي الفيوم الثانوية للبنات، وجمال عبد الناصر الثانوية العسكرية، كما تابع أعمال التأمين حول مقار الامتحانات، للاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء الامتحانات.

خلال الجولة، اطمأن المحافظ، على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس، حفاظاً على تركيز الطلاب والطالبات، وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى لجان الامتحان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، مشدداً على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ.

ووجه "الأنصاري"، جميع الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مسئولي التربية والتعليم، للحفاظ على النظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة للطلاب داخل اللجان، وكذا عدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان، وإلغاء الأسواق والمواقف العشوائية أمام مقار اللجان، لتهيئة المناخ الملائم للطلاب والطالبات لآداء الامتحانات.

19492 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالفيوم

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، قد بدأت صباح اليوم 12 يونيو وتستمر حتى يوم 13 يوليو القادم، وقد تم تجهيز 43 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة الفيوم، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، ويبلغ عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمحافظة 19492 طالب وطالبة، موزعين بواقع 5522 للقسم الأدبي، و13508 بالقسم العلمي، إضافة إلى 462 طالب وطالبة "منازل"، فيما تم تجهيز عدد 17 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة، منها 9 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر قراراً بإلغاء جميع الأسواق بالطرق والشوارع المؤدية إلى لجان الامتحانات بجميع قرى ومراكز المحافظة، بهدف توفير السيولة المرورية وعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المقررة، موجهاً رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ القرار، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإخطار إدارة المواقف والنقل الجماعي، بمقار لجان الثانوية العام بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق مع مدير إدارة الأزمات والطوارئ، لتوفير وسائل انتقال آمنة ومريحة للطلاب إلى لجان الامتحانات.

كما أصدر المحافظ، قراراً بمنع أعمال صيانة الكهرباء بنطاق الكنترولات ولجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين، حتى 13 يوليو القادم، والتشديد على مسئولي قطاع الكهرباء بمراجعة جميع لجان الثانوية العامة بفترة كافية، وتواجد فريق للطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتدخل الفوري، تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي، كما وجه وكيل وزارة التموين، بالتأكد من توفير الخبز اللازم لمراقبي وملاحظي امتحانات الثانوية العامة، طوال فترة الامتحانات.