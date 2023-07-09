الثانوية العامة 2023| بدء امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

بدأ نحو 783 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة 2023، منذ قليل، أداء امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

ويمتحن طلاب الشعبة العلمية علوم في الثانوية العامة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وطلاب الشعبة العلمية رياضة في مادة التفاضل والتكامل،

طلاب الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وفتحت أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب في تمام الساعة الثامنة لإتمام إجراءات التفتيش بدقة بواسطة العصا الإلكترونية قبل دخول الطلاب.

واستخدمت العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب بدقة قبل دخول اللجان الامتحانية لمنع دخول أية أجهزة إلكترونية تساعدهم على الغش، مثل الهواتف المحمولة.

ووزّع الملاحظون في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أوراق الإجابة قبل بدء الامتحان بعشر دقائق، لإعطاء الفرصة للطلاب بكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية.

وتوزع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 مع بدء اللجان الامتحانية في الوقت المحدد حسب الجدول المعتمد.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات تأمينية حازمة.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة 30 في المائة أسئلة عمليات بسيطة و40 في المائة أسئلة عمليات تطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع.

توجيهات رئيس امتحانات الثانوية العامة

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة قبل بدء الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بمراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة.



