وزير التربية والتعليم يتفقد سير امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة بالإسماعيلية

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، سير امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمدرسة النور للمكفوفين بحي ثان مدينة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير كل سُبل الراحة للطلاب، وذلك بحضور محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

واطمئن حجازي، من الطلاب والطالبات في لجان المدرسة عن مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، حيث أعربوا عن رضاهم عن مستوى الأسئلة ووضوحها.

كما تفقد الدكتور رضا حجازي عددا من استراحات المعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة، وذلك بمدرسة السلام الرسمية لغات، حيث اطمأن الوزير على توفير كل وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث المناسب، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات، كما تفقد الوزير أيضًا حجرة الأنشطة والمكتبة بالمدرسة.

وعقد الدكتور رضا حجازي اجتماعًا مع مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ للوقوف على كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ، قد استقبل صباح اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة.