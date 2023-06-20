القلق يسيطر على أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

سيطرت حالة من القلق على وجوه الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية العامة ، حيث شهدت مقار اللجان الامتحانية بالإسكندرية، افتراش اولياء امور طلاب الثانوية العامة ، الارض امام اللجان الامتحانية ، منذ الصباح الباكر في انتظار خروج اولادهم ،واصطفت امهات الطلاب جالسين علي الارصفة جانبي اللجان الامتحانية ، يقرأون القرآن ويدعون لابناءهم بالتوفيق في الامتحانات والتيسير عليهم .

وأكد اولياء الامور الطلاب اننا لم نتحمل الجلوس فى المنزل وابناءنا فى حالة توتر وهم متوجهين الى اللجان نحن لهم السند القوى الذى يمنحهم القوة والطاقة الاجابية لازالة اى خوف وتوتر يؤثر على نفسيتهم وتسبب خلل فى اداء الامتحان .

وأضاف أحد اولياء الأمور، أن اكثر حضور الامهات على لجان الفتايات لانهم يخشوا عليهم من التوتر والقلق ودائما يريدون مرافقتهم عقب خروجهم من الامتحان للاطمئنان عليهم ، واضاف ان لجان الطلاب الشباب قليل جدا من يحضر معه ولى امره لان الشباب يعتبرون انفسهم رجال ويخشى من نظرة زملاءه اليه على انه صغير يحضر والدته معه .

وكلنا فى النهاية نعيش ساعات صعبة منذ دخول ابناءنا اللجان حتى خروجهم سواء ننتظرهم فى المنازال او امام اللجان .

كان قد توافد طلاب الثانوية العامة قبل قليل على لجان المدارس استعداداً لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث تبدأ لجنة الامتحان من التاسعة، ومن المقرر أن يتم السماح للطلاب بدخول اللجان بداية من الثامنة والنصف صباحاً، لإتمام إجراءات التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية لعدم السماح للطلاب باصطحاب أى أجهزة محمول أو وسائل غش.

كانت قد أعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، يؤدى الامتحان 56 ألفا و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.

وأوضحت أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.