الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن "المشكلة السكانية والتحديات الإقتصادية" بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، قيام مركز شباب تله اليوم الأربعاء ١٢ يوليو بتنفيذ ندوة عن المشكلة السكانية والتحديات الإقتصادية ، بقاعة الأنشطة بالمركز ، وبحضور عدد ٣٠ عضوا .

وحاضر الندوة محمد جمال أستاذ تربوي ، والذي تحدث عن المشكله السكانية وأسبابها ، وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية بسبب الزيادة السكانية،  وقلة الموارد ، وايضا في تفكك العلاقات الأسرية بسبب المعيشة،  ونتائجها أيضا في الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، ودور الدولة في التوعية ، ومحاولة السيطرة على المشكلات المترتبة على هذه الزيادة .

يأتي ذلك طبقا لخطة النشاط عن شهر يوليو ٢٠٢٣ ، حيث تم التنفيذ تحت إشراف  فاطمه الزهراء مسئول النشاط الثقافي بالمركز ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ،  و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير ادارة الشباب والرياضة بالمنيا

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