ندوة عن "المشكلة السكانية والتحديات الإقتصادية" بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، قيام مركز شباب تله اليوم الأربعاء ١٢ يوليو بتنفيذ ندوة عن المشكلة السكانية والتحديات الإقتصادية ، بقاعة الأنشطة بالمركز ، وبحضور عدد ٣٠ عضوا .

وحاضر الندوة محمد جمال أستاذ تربوي ، والذي تحدث عن المشكله السكانية وأسبابها ، وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية بسبب الزيادة السكانية، وقلة الموارد ، وايضا في تفكك العلاقات الأسرية بسبب المعيشة، ونتائجها أيضا في الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، ودور الدولة في التوعية ، ومحاولة السيطرة على المشكلات المترتبة على هذه الزيادة .

يأتي ذلك طبقا لخطة النشاط عن شهر يوليو ٢٠٢٣ ، حيث تم التنفيذ تحت إشراف فاطمه الزهراء مسئول النشاط الثقافي بالمركز ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير ادارة الشباب والرياضة بالمنيا