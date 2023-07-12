الثانوية العامة 2023| توزيع درجات أسئلة امتحان الفلسفة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات أسئلة امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية من الثانوية العامة 2023.

ويمتحن طلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة، غدا الخميس، الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2023 مادة الفلسفة والمنطق.

ويمتحن طلاب الثانوية العامة غدا الخميس الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة الجبر والهندسة الفراغية شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

مواصفات امتحان الفلسفة 2023

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة امتحان الفلسفة والمنطق ورقيًا في ألفين و97 لجنة تقليدية مؤمنة ومراقبة في المدارس.

ويجرى امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات بنظام الكتاب المفتوح open book، بالاعتماد على توزيع كتيبات المفاهيم.

ويحتوي امتحان الفلسفة والمنطق في الثانوية العامة على أسئلة تقيس مختلف المستويات العقلية، بنسبة 30 في المائة للأسئلة السهلة و30 في المائة للأسئلة العالية التفكير، و40 في المائة للأسئلة الإبداعية.

ويتضمن امتحان الفلسفة والمنطق في الثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المائة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد يجاب عنها في نماذج البابل شيت.

توزيع درجات امتحان الفلسفة 2023

ويحتوي امتحان الفلسفة في الثانوية العامة على أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتنظم ورقة أسئلة امتحان الفلسفة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

ويبلغ مجموع درجات مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة على أن تكون درجة النجاح من 30 درجة.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها أربع درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2023 واضحة ودون أية تعقيدات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تتدرج من السهل إلى الصعب، ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة وضع الأسئلة المقالية قصيرة مع مراعاة عدد الخطوات في الحل ليتناسب مع المدة الزمنية المخصصة لامتحانات الثانوية العامة 2023.

