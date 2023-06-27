الحل الأمثل لإنهاء مآساة امتحانات الثانوية العامة 2023

قدم الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم سابقًا، الحل الأمثل لإنهاء مآساة امتحانات الثانوية العامة المتكررة كل عام.

وقال الجيوشي إن هذا الهم والغم المصاحب دائما لامتحانات الثانوية العامة ينتهي بمجرد مراعاة الفرق بين كون امتحان الثانوية العامة امتحانا لقياس محصلة التعلم لمقررات بعينها تم دراستها في المرحلة الثانوية، وبين كونه مجرد امتحان لقياس قدرات الطلاب لضمان نجاحهم بنسبة كبيرة فيما يلتحقون به من دراسة جامعية استكمالا لمسيرتهم التعليمية وفق درجاتهم.

وأوضح الجيوشي أن الامتحانين يختلفان عن بعضهما كل الاختلاف في المعايير و المواصفات، لأن الأول يختبر الطلاب في كل ما درسوه نصا في جميع المقررات في الثانوية العامة، أما الثاني فهو يقيس فقط قدرات الطلاب علي النجاح والتقدم فيما يلتحقون به في الجامعة مستقبلا دون تحديد مقرر معين.

امتحانات الثانوية العامة في أمريكا

ولفت الجيوشي إلى أن امتحانات الثانوية العامة في الولايات المتحدة الامريكية لديها امتحانين مستقلين تماما لطلاب المرحلة الثانوية.

وأوضح الجيوشي أن الأول هو امتحان نهاية المرحلة ويسمي High School Exit Exams وهو امتحان يتم في نصف الولايات فقط لمنح شهادة اتمام المرحلة ويعقد في عدد من المقررات وهو مشابه للثانوية العامة عندنا لكنه لا يستخدم نهائيا لدخول الجامعات.

وأضاف الجيوشي أن الثاني هو امتحان للقبول في الجامعات و يسمي College Entrance Exams وأهمها امتحان SAT وهو امتحان أساسي يتم بموجبه تسكين الطلاب والحاقهم في الدراسة الجامعية وفق درجاتهم.

امتحانات الثانوية العامة 2023

انطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، في لجان مؤمنة بالمدارس.

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، الامتحان في مادة الاقتصاد والاحصاء، ثم مادة اللغة العربية يوم الأحد 18 يونيو 2023.

ثم أدى امتحانات الثانوية العامة يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد 25 يونيو 2023 مادتي الجغرافيا والكيمياء.

وسيطرت حالة من الحزن على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور قبل عيد الأضحى المبارك بسبب صعوبة امتحان مادة الكيمياء الذي أدوه يوم الأحد الماضي.

ووصف معلمو الكيمياء الامتحان بأنه شديد الصعوبة وتعجيزي للطلاب، وأنه لا يراعي المواصفات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، لأن نسبة الأسئلة الصعبة تصل إلى نحو 70 في المائة.

