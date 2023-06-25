أطباء يفجرون مفاجأة صادمة تحدث لمرضى السكري بحلول عام 2050

رجح مجموعة علماء أن عدد مرضى السكري في العالم من الرجال والنساء والأطفال، سوف يتضاعف خلال السنوات القادمة، فمن المقرر أن تنمو حالات السكري بقوة في كل بلد وبين كل فئة عمرية.

عدد حالات الإصابة بمرض السكري بحلول عام 2050

ووفقًا لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أثبتت دراسة حديثة إن عدد الإصابات من المتوقع أن يصل إلى 1.3 مليار شخص حول العالم في غضون الثلاثين عاما القادمة، بحلول عام 2050، أي أكثر من ضعف عدد الحالات البالغ 529 مليون حالة في عام 2021.

مرض السكري

وتُظهر أحدث الحسابات وأكثرها شمولا أن معدل الانتشار العالمي الحالي هو 6.1%، ما يجعل مرض السكري أحد أهم 10 أسباب رئيسية للوفاة والإعاقة.

وفي الوقت نفسه، توقع خبراء الأرصاد بشكل منفصل أنه بحلول عام 2050، سيكون عدد سكان العالم حوالي 9.7 مليار نسمة، مما يعني أنه بحلول عام 2050، سيكون حوالي 13.4% من سكان العالم، ما بين واحد من كل 7، وواحد من كل 8 أشخاص، مصابين بمرض السكري.

وقال الباحثون إنه لا يوجد بلد في العالم من المحتمل أن يشهد انخفاضا في معدلات الإصابة بالمرض، مشيرين أنه ما يزال مرض السكري أحد أكبر تهديدات الصحة العامة في عصرنا، ومن المقرر أن ينمو بقوة خلال العقود الثلاثة القادمة في كل بلد وفئة عمرية وجنس، ما يشكل تحديا خطيرا لأنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم".

واقترح الباحثون أن "العنصرية الهيكلية والظلم الجغرافي" تعمل على تسريع "الأزمة العالمية" لمرض السكري، مضيفين أن معدلات الإصابة بمرض السكري بين الأقليات العرقية في البلدان الغنية أعلى من المعدلات التي لوحظت في المجموعات العرقية البيضاء.

وشرح الفريق أن الأشخاص من المجتمعات المهمشة هم أقل عرضة للوصول إلى الأدوية الأساسية والعلاجات الجديدة، ولديهم سيطرة أسوأ على نسبة السكر في الدم ولديهم نوعية حياة أقل ونقص في متوسط العمر المتوقع.

وبحسب الدراسة، إن الارتفاع في معدلات اٌصابة بمرض السكري سيكون في النوع الثاني المرتبط بنمط الحياة، بينما من المرجح أن تظل معدلات النوع الأول المرتبط بالوراثة، ثابتة، ونصف حالات السكري الجديدة قد تكون مرتبطة بالسمنة وزيادة الوزن.