العمل تبحث سرعة إطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس 

في اجتماع بالعاصمة الإدارية الجديدة..

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن الاستعدادات الجارية لسرعة إطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه بعيد العمال مطلع الشهر الماضي، وذلك في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الإدارة المركزية للتدريب المهني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جمع بين بعض من مديري مديريات العمل بالمحافظات ومسئولي برنامج الأغذية العالمي WFP ، لمناقشة استكمال الخطوات المستقبلية لإطلاق "المنصة"، كجزء من مشاركة "المنظمة " كواحد من أبرز الشركاء الاجتماعيين مع الوزارة في عدد من الملفات.

التجهيزات التكنولوجية والرقمية لإنشاء المنصة

واستعرض المجتمعون ما تم تنفيذه في المرحلتين الأولى والثانية من التجهيزات التكنولوجية والرقمية لإنشاء المنصة ، وكذلك مناقشة الخطة المستقبلية لإنتهاء من المرحلة الخاصة بالشراكة بين الوزارة و"البرنامج" خلال العام 2023، ببرنامج تمكين الشباب الذي يهدف إلى تحسين قابلية الشباب للتوظيف عن طريق بناء القدرات المهنية والوصول الي الوظائف وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاستخدام احدث مستويات التكنولوجيا وديناميكيات سوق العمل والوصول الي التدريب وفرص العمل، إلى جانب تعزيز نظم المعلومات الوطنية لسوق العمل وتعزيز قدرات الموظفين الحكوميين على المستوىين المركزي والمحلي.

وأوضحت الوزارة، أنه في بداية اللقاء رحب المهندس ايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، بالسادة الحضور من وفد البرنامج مؤكدا على العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الوزارة والبرنامج في العديد من المجالات في تطوير برامج التدريب المهني وتقديم أفضلها للشباب من الجنسين في المحافظات، ومهنئاً الحضور بتغيير اسم الوزارة الي وزارة العمل بدلا من "القوي العاملة" والذي يؤكد شمولية المعنى لكل ما تقوم به الوزارة و تقدمه من خدمات للشباب داخل المجتمع، مضيفا ان الوزارة تعمل على تأهيل الشباب لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي وفق احدث اساليب وبرامج التدريب للوصول إلى مستويات مهارة عالية تؤهله لشغل تلك الفرص المتاحة في الداخل والخارج وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مع تحديد المهارات التي يحتاجها الشباب للعمل على توفير برامج ودورات مناسبة مع تلك المهارات.

من ناحيتها، قدمت دعاء عرفة مدير وحدة الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمي، الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة على الجهود المستمرة في العمل مع البرنامج لتقديم خدمات التدريب والتشغيل للشباب في المحافظات، مشيرة إلي أن البرنامج يعمل في مصر منذ الستينات في العديد من المجالات القطاعات منها الزراعة، والحماية الاجتماعية والتشغيل، وبرامج سوق العمل والتدريب من اجل التشغيل، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، مؤكدة انه حققنا المزيد من الانجازات خلال العامين الماضيين في تطوير التدريب، وإدخال التكنولوجيا في برامج التدريب، وتضمين المهارات الحياتية، وبداية المتابعة والتقيم للشباب والربط مع برامج سوق العمل، كما ان لدينا مزيد من النماذج الناجحة التي عملنا عليها ومستمرين في العمل عليها خلال الفترة القادمة.

الدورات التدريبية المقترح تنظيمها

كما ناقش الاجتماع الدورات التدريبية المقترح تنظيمها بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمهن المطلوب التدريب عليها، ورفع قدرات ومهارات الشباب عليها خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية ،والوظائف الرقمية، وكذلك تم تقديم المقترحات حول الخدمات التي يمكن تقديمها بالإضافة إلى برامج التدريب مثل ورش عمل وتوعية بالإضافة إلى دمج عناصر متكاملة اضافية مثل السلامة والصحة المهنية ريادة الأعمال وثقافة العمل والمهارات الشخصية، كما تم عرض لبعض التجارب التي تمت من خلال مديريات العمل التابعة للوزارة بأسيوط والاقصر وأسوان، وتقديم عرض تقديمي حول الأدوات والاساليب والخطط التي تم تنفيذها،وأهداف تطوير المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل لتعزيز وصول الشباب لفرص عمل لائقة، وإصدار القرارات التحليلية لخدمات الوزارة من خلال النظم الجغرافية، وخطة العمل المستقبلية لاستمرار الشراكة بين الوزارة والبرنامج.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي هناك شراكة تجمع بينهما من خلال برنامج تمكين الشباب لبناء قدراتهم من أجل التوظيف ،ولدعمهم ، بمن فيهم من ذوي همم ممن تتراوح اعمارهم بين 18 الي 35 سنة من خلال برامج للتدريب المهني التي تزيد من معارفهم ومهاراتهم، فضلا عن اكتساب التعلم العملى القائم على المحاكاة لمتطلبات سوق العمل والتي يوفرها البرنامج بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، حيث انه منذ ديسمبر عام 2022 تلقى حوالي 600 شاب من بينهم 53٪ من النساء الدعم من البرنامج،و توفير فرص عمل لنسبة 20 ٪ من بينهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر بالإضافة إلى أنه سيتم تقديم الدعم لأكثر من 3000 شاب في العام المقبل مع لاعطاء الأولوية لمن يعيشون في القرى الأكثر احتياجاً الموجودة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

العمل تبحث سرعة إطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس

العمل تبحث سرعة إطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس

العمل تبحث سرعة إطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس

العمل تبحث سرعة إطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس