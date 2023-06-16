انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 دون مشكلات

انتهت جميع أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، اليوم الجمعة، الموافق 16 يونيو، دون أية شكاوى أو مشكلات.

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني بمختلف نوعياته "صناعي وزراعي وتجاري وفنادق" فضلًا عن ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية تمت بشكل سهل وميسر للطلاب مع توفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للامتحان.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو غيره.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، يوم السبت الموافقة 27 مايو 2023 في جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم 20 مايو 2023 وتوقفت قبل الامتحانات التحريرية ثم استكملت يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 حتى اليوم 16 يونيو 2023.

وبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية في امتحانات الدبلومات الفنية إلى ألف و336 مادة، ويبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة.

وأجريت امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550 لجنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمراقبة 184 ألفا و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.

ووصلت عدد استراحات معلمي التعليم الفني إلى 700 استراحة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة 39 مركز على مستوي الجمهورية، وعدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 5060 عضو، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات البالغ عددهم 51 ألفا و51 عضو.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 28 لجنة، وعدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 23 لجنة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الدبلومات الفنية مرت بسلام ودون أية مشكلات.