حقيقة زيادة مصروفات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كشف الدكتور عمرو بصيلة، مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية حقيقة زيادة المصروفات الدراسية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، وأوضح مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليس لها مصروفات، ولكن يسدد الطالب المصروفات الحكومية العادية المقررة على أية مدرسة أخرى.

ولفت مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني إلى أن القطاع الخاص طالب بوضع مصروفات دراسية بعد الأزمة الاقتصادية، لكن وزارة التربية والتعليم ما زلت تدرس الأمر وتضع له ضوابط.

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، وتبلغ مصروفات مدارس التعليم الفني 220 جنيهًا، مصروفات مدارس التعليم الفني خدمات 2020 جنيهًا.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتؤسس مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل إعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل المحلي والدولي.

وتهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، بشكل يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.

ووصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 52 مدرسة حتى الآن، وتعمل منها 41 مدرسة تفتح أبوابها أمام الطلاب للالتحاق العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتعتمد المناهج الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية على 3 محاور أساسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

ويحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على عدة امتيازات، منها: الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

كما يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، والزي المدرسي مجانًا.

ويتاح لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد التخرح الالتحاق بسوق العمل مباشرة، أو الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، أو الالتحاق بالمعاهد الفنية، أو الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.