الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

وكيل وزارة التعليم بالغربية يتابع امتحانات الدبلومات من كتامة التجارية

وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

ناصر حسن وكيل تعليم
ناصر حسن وكيل تعليم الغربيه داخل لجان كتامة التجارية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، عدداً من لجان الدبلومات الفنية والتي تؤدي أولى أيام الامتحانات التحريرية على مستوى الجمهورية، بإدارة بسيون التعليمية. 

تفاصيل أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023

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وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لجان مدرسة كتامة الثانوية التجارية، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة جيدة بجميع اللجان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن جميع اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية خلال اليوم الأول، مؤكداً أنه لم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أية شكاوى من الامتحان في أولى أيامه. 

متابعة امتحانات الدبلومات الفنية 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بقيادة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، تتابع غرف العمليات الرئيسية بالمديرية عبر فيديو كونفرانس، واطمأنت إلى حسن سير امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول. 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن غرف العمليات الرئيسية بديوان المديرية والفرعية بالإدارات التعليمية  تابعت وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية بوقت كاف، وسارت الأمور في شكلها الطبيعي.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بأن نحو 33920 طالب وطالبة أدوا اليوم امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر. 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى أن المحافظ يتابع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والرئيسية بالمديرية لضمان حسن سير الامتحان. 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وتوفير كل الاحتياجات للجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر، لضمان سلامة وأمن الطلاب والمشاركين في جميع الامتحانات التحريرية.

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