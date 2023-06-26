الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

6 علامات خطيرة تظهر في الفم تنذرك بالإصابة بمرض السكر

علامات رئيسية في
علامات رئيسية في الفم تنذرك بالإصابة بمرض السكري

حذر الأطباء من بعض العلامات التي تظهر بالفم مشيرين إلى أنها قد تكون علامة  على الإصابة بداء السكري، وتشمل تلك الأعراض المبكرة للمرض، العطش الشديد و التبول بشكل مستمر.

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علامات رئيسية في الفم تنذرك بالإصابة بمرض السكري

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، خلصت نتائج الدراسة إلى وجود علامات أخري غير العطش والتبول وهي تغير لون الجلد، بالإضافة إلى علامات أخرى تظهر في الفم. 

علامات رئيسية في الفم تنذرك بالإصابة بمرض السكري

وأشار باحثو الدراسة إلى أن فحص الفم بانتظام أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة قد يساعدك على تشخيص الإصابة بمرض السكري مبكرًا، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز هذه العلامات..

1- رائحة الفم الكريهة

2- نفس برائحة الفاكهة

3- تورم اللثة واحمرارها

4- تسوس الأسنان وفقدانها

5- التقرحات

 6- القلاع الفموي

 وبحسب الأطباء، إن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة والتي يمكن أن تكون أكثر خطورة بالنسبة لهؤلاء المرضى، موضحا أن هذا العارض يعني حدوث التهاب في اللثة والعظام حول الأسنان.والطريقة السهلة لاكتشاف ذلك هي استخدام الخيط: إذا كان الخيط بين أسنانك يتسبب في حدوث نزيف، فقد تكون مصابا بأمراض اللثة.

 كما أوضح الأطباء أن أمراض اللثة قد تسبب أيضا رائحة الفم الكريهة، وحتى فقدان الأسنان.ورغم أن أمراض اللثة قد تكون علامة على الإصابة بمرض السكري، فإنه قد تكون نتيجة لعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح.

الجريدة الورقية