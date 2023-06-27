التعليم تحدد إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة والملاحظين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة عيد الأضحى المبارك لطلاب الثانوية العامة والملاحظين ورؤساء اللجان حتى 1 يوليو المقبل، موضحة أن الملاحظين المنتدبين لأماكن بعيدة عن محل إقامتهم عادوا إلى منازلهم لقضاء إجازة العيد مع ذويهم، مضيفة أنه يتم استئناف الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو المقبل بالفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.



وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان فى مادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.



وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الالكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

