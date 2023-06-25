عاجل
لحوم الضآن بـ250 والبلدي بـ225 جنيهًا.. بشرى سارة من الزراعة استقبال حافل من وزيرا التضامن والرياضة لأبطال بعثة الأولمبياد
الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

10 خبراء لمراجعة امتحان الكيمياء بعد شكوى الطلاب (فيديو)

شادي زلط المتحدث
شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  تعليقا على صعوبة امتحان الكيمياء  أن 30% من أي امتحان يقيس مستوى الطالب المتميز، لافتًا إلى أن الوزير كلف بعمل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة الامتحان.

txt

أول تعليق للتربية و التعليم على صعوبة امتحان الكيمياء (فيديو)

وزارة التربية والتعليم تلقت شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء 

وأضاف شادي زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن نصف مليون طالب تقريباً على مستوى الجمهورية تقدموا لامتحان مادة الكيمياء، مضيفا أنه وردت لنا شكاوى بشأن امتحان هذه المادة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن وزير التعليم أصدر بيانا توضيحيا بشأن هذا الامتحان، لافتا إلى أن وضع امتحان مادة الكيمياء بمواصفات ثابتة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور الحصول على اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf بعد الانتهاء من أداء الامتحان اليوم، مشيرة إلى أن هناك آليات خاصة يتم اتباعها عند وضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf.

أهم آليات وضع إجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf
وجاءت آليات وضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf كما أوضحته وزارة التربية والتعليم والفني كالتالي:

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب أن تتم مراجعة اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf قبل بدء الامتحان، مشيرة إلى أن المسؤول عن مراجعة اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf هي اللجنة المتخصصة التي يتم تشكيلها من قبل مستشار المادة والتي تتكون من 10 متخصصين بالمادة.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يكون آليات اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf متطابقا مع جميع نماذج امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوية (أ،ب،ج،د).

وفي هذا الإطار شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من اتباع بعض التعليمات عند وضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf.

وجاءت أهم التعليمات لوضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf كالتالى:

1- يجب أن يتم وضع أسئلة الاختيار من متعدد بدقة وعدم احتمالها أكثر من إجابة، ذلك عند وضع لوضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf.

2- كما يجب أن تتأكد اللجنة المخصصة في المادة من دقة الأسئلة ووضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf.
 

مواد متعلقة

أول تعليق للتربية و التعليم على صعوبة امتحان الكيمياء (فيديو)

مدرس يفجر مفاجأة عن امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة "شاهد"

مطالبات لوزير التعليم بحل امتحان الكيمياء على الهواء

تباين آراء طلاب الثانوية العامة بقنا فى مادتي الكيمياء والجغرافيا

الجريدة الورقية