10 خبراء لمراجعة امتحان الكيمياء بعد شكوى الطلاب (فيديو)

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليقا على صعوبة امتحان الكيمياء أن 30% من أي امتحان يقيس مستوى الطالب المتميز، لافتًا إلى أن الوزير كلف بعمل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة الامتحان.

وزارة التربية والتعليم تلقت شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء

وأضاف شادي زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن نصف مليون طالب تقريباً على مستوى الجمهورية تقدموا لامتحان مادة الكيمياء، مضيفا أنه وردت لنا شكاوى بشأن امتحان هذه المادة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن وزير التعليم أصدر بيانا توضيحيا بشأن هذا الامتحان، لافتا إلى أن وضع امتحان مادة الكيمياء بمواصفات ثابتة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور الحصول على اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf بعد الانتهاء من أداء الامتحان اليوم، مشيرة إلى أن هناك آليات خاصة يتم اتباعها عند وضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf.

أهم آليات وضع إجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf

وجاءت آليات وضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf كما أوضحته وزارة التربية والتعليم والفني كالتالي:

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب أن تتم مراجعة اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf قبل بدء الامتحان، مشيرة إلى أن المسؤول عن مراجعة اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf هي اللجنة المتخصصة التي يتم تشكيلها من قبل مستشار المادة والتي تتكون من 10 متخصصين بالمادة.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يكون آليات اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf متطابقا مع جميع نماذج امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوية (أ،ب،ج،د).

وفي هذا الإطار شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من اتباع بعض التعليمات عند وضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf.

وجاءت أهم التعليمات لوضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf كالتالى:

1- يجب أن يتم وضع أسئلة الاختيار من متعدد بدقة وعدم احتمالها أكثر من إجابة، ذلك عند وضع لوضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf.

2- كما يجب أن تتأكد اللجنة المخصصة في المادة من دقة الأسئلة ووضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf.

