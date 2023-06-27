علاج هرموني رخيص يضاعف قدرة الأزواج المصابين بالعقم.. أمل جديد للمرضى

أثبتت دراسة طبية حديثة أن العلاج الهرموني قد يعزز احتمال الإنجاب لدى الأزواج الذين يعانون من عقم غير مبرر.

دواء جديد يعالج عقم الرجال:

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إندبندنت" العربية، قارنت الدراسة الأزواج الذين يحاولون الحمل بشكل طبيعي مع الأزواج الذين يشهدون استخدام النساء علاج البروجسترون المهبلي خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية.

دواء جديد يعالج عقم الرجال

وخلصت نتائج الدراسة إلى أنه من بين النساء اللواتي عولجن بالبروجسترون، أنجبت 11 من بين 72 (15.3%) طفلًا، ومن بين أولئك اللائي لم يتلقين العلاج، كان هناك 5 من 71 (7.0%) لديهم أطفال.

وعلى الرغم من أن معدل المواليد تضاعف مع العلاج، إلا أن الباحثين يقولون إن الأعداد الصغيرة تعني أن هذه النتائج يمكن أن تحدث عن طريق الصدفة.

ويقترح باحثو الدراسة أنه إذا كانت تجربة أكبر لها نتائج مماثلة، فقد يصبح هذا العلاج في النهاية مفيدًا للكثير من المصابين بالعقم في جميع أنحاء العالم.

وتم تقديم الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة (ESHRE) من قبل الدكتورة كلوديا رابيربورت، الباحثة في جامعة كوين ماري بلندن.

وشملت الدراسة 143 من الأزواج الذين يعانون من عقم غير مبرر، وهو تشخيص يؤثر فى نحو ثلث الأزواج الذين تمت إحالتهم إلى خدمات الخصوبة.

وقالت الدكتورة رابيربورت: "تكلفة البروجسترون ضئيلة مقارنة بتكلفة التلقيح الاصطناعي وعلاجات الخصوبة الأخرى، كما أنها تحمل مخاطر سريرية أقل بكثير، وعبئًا جسديًا وعاطفيًا على الأزواج المعنيين، نحن بحاجة إلى إجراء المزيد من البحث لإثبات هذه النتائج في مجموعة أكبر من الناس، ولكن هذه التجربة تشير إلى علاج محتمل للأزواج ذوي الخصوبة غير المبررة، نظرًا لسلامته وسعره المنخفض، فلا ضرر من تقديم هذا العلاج في الوقت الحالي".

واستخدمت جميع النساء في الدراسة مجموعات اختبار الإباضة للتخطيط للجماع لثلاث دورات شهرية، وعولج نصفهن بـ 400 مغ من البروجسترون عن طريق تحميلة مهبلية مرتين يوميًا لمدة 14 يومًا.

وبحسب آراء خبراء الصحة، يُستخدم البروجسترون المهبلي بأمان لأكثر من 30 عامًا مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية جنبًا إلى جنب مع علاجات الخصوبة الأخرى مثل التلقيح الاصطناعي.