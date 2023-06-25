محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بحد أدنى للقبول بمجموع ٢٣٨ درجة.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات مجموع ٢٠٠ درجة

واعتمدت المحافظ، تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى بفئات التعليم الصناعى العام والمهنى والتعليم التجارى الفندقى وكذلك الزراعى و التعليم المزدوج صناعى وزراعي وتجارى والتعليم التجارى المزدوج والزراعى المزدوج وأيضًا الفندقى المزدوج و فصول الخدمات للتعليم الفنى الصناعى والتعليم الفنى التجارى