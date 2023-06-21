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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب بالأسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل للشباب بالأسكندرية، وقالت مديرية العمل بالمحافظة أن هذه الفرص متوفرة للشباب للعمل بإحدى الشركات الخاصة بالخدمات المالية، لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا ، وذلك برواتب مجزية ، مع توفير تأمين صحى وإجتماعى ، للشباب من سن 19 إلى 45 سنة خبرة وبدون خبرة ،وقالت أن ذلك يأتي  في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى تساهم في دخولهم سوق العمل الداخلى والخارجى والمشاركة في التنمية .

 

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وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، أنه بالتنسيق مع إحدى الشركات الخاصة بالخدمات المالية، تم توفير تلك الفرص للشباب في العمل على مهنة مندوب مبيعات ، وموظف إداري  مع توافر فرص لذوي الهمم. 

 

التقديم بإدارة بحوث العمالة بالوزارة

 

وأضاف وكيل المديرية ، أنه على الشباب الراغب في الحصول على تلك الفرص التقديم بإدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية وعنوانه : شارع دكتور سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة ، مؤكداً سعى المديرية واستمرار جهودها في التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها .

العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب بالأسكندرية

 

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