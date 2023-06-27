توزيع درجات أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات أسئلة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم ورياضيات للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الأحد المقبل الموافق 2 يوليو 2023 امتحان الفيزياء، كأول امتحان عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المائة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

ويضم امتحان الفيزياء للثانوية العامة أسئلة مقالية مخصص لها درجتين، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

توزيع درجات امتحان الفيزياء 2023:

يبلغ مجموع درجات مادة الفيزياء للشعبة العلمية من الثانوية العامة 60 درجة، على أن تكون النهاية الصغرى للنجاح 30 درجة.

ويحتوي امتحان الفيزياء للثانوية العامة على سؤالين اثنين مقاليين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

ويتضمن امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية في الثانوية العامة على إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا بـ60 درجة.

وتنظم ورقة أسئلة امتحان الفيزياء على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

ويجرى امتحان الفيزياء ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة، وتشديد إجراءات مقاومة الغش.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية من الثانوية العامة امتحان الفيزياء بنظام الكتاب المفتوح open book، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلمونها خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

ويضم امتحان الفيزياء للثانوية العامة مختلف المستويات المعرفية والمستويات العقلية لقياس نواتج التعلم الحقيقية، وتنقسم إلى: 30 في المائة لأسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة لأسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة لأسئلة العمليات العليا.

ووجه الدكتور رضا حجازي،حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

وطرحت وزارة التربية والتعليم نموذجًا استرشاديًا تدريبيًا في امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب، مشابه لمواصفات امتحان نهاية العام، بالإضافة إلى مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم؛ للتأكد من توافر الأعداد لكل الطلاب.