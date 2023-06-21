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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

ميناء القاهرة الجوى تقيم ندوة تحت عنوان تجنب المخاطر فى بيئة العمل 

بوابة الوفد الإلكترونية

أقامت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوى بالتعاون مع مديرية العمل بوزارة العمل ندوة توعوية بعنوان " تجنب المخاطر فى بيئة العمل " أقيمت الندوة بمركز التدريب الداخلى بشركة الميناء حيث شارك فى تنظيمها الادارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الادارية والموارد البشرية.

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حضر الندوة الدكتور محمد شربى رئيس قطاع السلامة والجودة والكيميائى مصطفى الوشاحى مدير عام السلامة والصحة المهنية والسيدة فاطمة عبدالرسول رئيس اللجنة النقابية كما حضر من وزارة العمل السيد احمد محمود نائبا عن السيد مدير مديرية العمل والدكتورة حنان خليل مدير عام السلامة والصحة المهنية بالقاهرة والكيميائية سوسو محمد صبرى من مكتب السلامة والصحة المهنية من فرع النزهة وعدد من العاملين من مختلف القطاعات بشركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها  .

 

بدأت الندوة بتوزيع برنامج وبروشور الندوة والذى أعده فريق من الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية تلى ذلك  كلمة الافتتاح التى القاها الدكتور محمد شربى حيث رحب بالسادة الحضور كما أشار إلى أهمية السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات التى هى ركائز ودعائم التنمية فى أى منشأة .

 

تجنب المخاطر فى بيئة العمل 

 

تلا ذلك إلقاء محاضرتين المحاضرة الأولى بعنوان " تجنب المخاطر فى بيئة العمل " القتها الكيميائية سوسو محمد صبرى وقد تحدثت فيها عن تعريفات وأهداف السلامة والصحة المهنية كما تحدثت عن مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها والمحاضرة الثانية بعنوان " الكوارث الطبيعية والتعامل مع الزلازل " القاها الكيميائى مصطفى الوشاحى تحدث فيها عن أهمية دراسة الكوارث الطبيعية فى مصر والأحزمة الزلزالية فى العالم كما أشار فى حديثة إلى إستعدادات شركة ميناء القاهرة الجوى لمجابهة الكوارث الطبيعية . 

 

وفى ختام الندوة وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى قدم الدكتور محمد شربى درع الشركة للسيد أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة وتسلمه بالنيابة عنه السيد / احمد محمود مدير مكتب مدير المديرية كما تم تقديم شهادات تقدير للسادة المدعوين من وزارة العمل ومكتب السلامة والصحة المهنية فرع النزهة تقديرا على الجهد المبذول والتعاون المثمر مع قطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوى .

 

جاء ذلك تحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وبهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين من جميع المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها والحفاظ على سلامة المنشآت 

 

تجنب المخاطر فى بيئة العمل 
تجنب المخاطر فى بيئة العمل 
تجنب المخاطر فى بيئة العمل 
تجنب المخاطر فى بيئة العمل 
تجنب المخاطر فى بيئة العمل 
تجنب المخاطر فى بيئة العمل 
تجنب المخاطر فى بيئة العمل 
تجنب المخاطر فى بيئة العمل 
تجنب المخاطر فى بيئة العمل 
تجنب المخاطر فى بيئة العمل 
تجنب المخاطر فى بيئة العمل 
تجنب المخاطر فى بيئة العمل 
تجنب المخاطر فى بيئة العمل 

 

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