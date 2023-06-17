موعد إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية سيكون بعد مرور أسبوع أو 10 أيام على انتهاء الامتحانات التحريرية والعملية.

ونوه نائب وزير التربية والتعليم بأن تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية يجرى بدقة وتراجع أكثر من مرة تجنبًا لحدوث أي أخطاء.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن امتحانات الدبلومات الفنية أجريت بشكل ميسر مع توفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب أثناء انعقاد اللجان.

ونوه نائب وزير التربية والتعليم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأية محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو غيره.

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023:

انتهت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، أمس الجمعة، الموافق 16 يونيو، من دون حدوث أية مشكلات.

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري وفنادق، بالإضافة إلى ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023:

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، يوم السبت الموافقة 27 مايو 2023 في جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم 20 مايو 2023 وتوقفت قبل الامتحانات التحريرية ثم استكملت يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 حتى اليوم 16 يونيو 2023.

وأجريت امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550 لجنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمراقبة 184 ألف و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية في امتحانات الدبلومات الفنية إلى ألف و336 مادة، ويبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة.

ووصلت عدد استراحات معلمي التعليم الفني إلى 700 استراحة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة 39 مركزًا على مستوى الجمهورية، وعدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 5060 عضوًا، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات البالغ عددهم 51 ألف و51 عضوًا.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 28 لجنة، وعدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 23 لجنة.