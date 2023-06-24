تحويل مناهج نظام التعليم الجديد بالطريقة الناطقة للمكفوفين

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تحويل بعض مناهج نظام التعليم الجديد بالطريقة الناطقة للمكفوفين.

ونوه وزير التعليم بالعمل على تحويل بعض المناهج الدراسية في نظام التعليم الجديد باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح وزير التعليم أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين، ودعم العملية التعليمية.

ولفت وزير التعليم إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المحتوى الدراسي لمدارس المكفوفين، لتشتمل على بعض الأنشطة التعليمية والمعالجات بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم.

وأضاف وزير التعليم أن الوزارة تعمل على تصميم البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الجوانب الأدائية لهم وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم.

وزير التعليم يتفقد امتحانات المكفوفين

وزير التعليم يتفقد امتحانات المكفوفين

جاء ذلك خلال تفقد وزير التعليم سير امتحان الجغرافيا (ورقة أولى) لشهادة إتمام الثانوية العامة بلجنة مدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية.

ورافق وزير التعليم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير كل سبل الرعاية والراحة للطلاب.

واطمأن وزير التربية والتعليم من الطلاب والطالبات في لجان المدرسة حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، حيث أعربن عن رضاهم عن مستوى الأسئلة ووضوحها.

وتفقد وزير التعليم حجرة كنترول ثانوية المكفوفين بالمحافظة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، وتفقد حجرة المراقبين الاحتياطيين باللجنة.

ووجه وزير التعليم بتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة والاهتمام بهم ورعايتهم أثناء الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع.

وتفقد وزير التعليم عددًا من استراحات رؤساء اللجان والمعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة، بمدرسة الفردوس الرسمية المتميزة التابعة لإدارة غرب المنصورة.

واطمأن وزير التعليم على توفير كل وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.