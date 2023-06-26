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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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وقدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والسلام.

 وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، كي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.

وكان قد أرسل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

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