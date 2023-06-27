آليات تقويم سلوك الطلاب في مدارس الدبلومات الفنية

كشف الدكتور عمرو بصيلة، مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، عن آلية تقويم سلوك طلاب الدبلومات الفنية وفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم.

وأوضح مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الوزارة اتخذت عدة طرق لتقويم سلوك طلاب الدبلومات الفنية المختلفة "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" لتغيير الصورة النمطية السائدة عنهم.

ولفت مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني إلى أن استراتيجية تطوير التعليم الفنية تعتمد على خمسة محاور تعمل عليها وزارة التربية والتعليم بشكل متوازي.

وأضاف مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن استراتيجية تطوير التعليم الفني تتضمن أيضًا تحسين الجودة من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني (اتقان)، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات.

وتابع مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن الخطة تتضمن تحسين مهارات المعلمين، وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير العملية التعليمية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأكد مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير الدبلومات الفنية وتحفيز الطلاب على الالتحاق بها؛ لأنها أساس التقدم الصناعي.

آليات تقويم سلوك طلاب الدبلومات الفنية

تدريب المعلمين

شرعت وزارة التربية والتعليم في تدريب معلمي الدبلومات الفنية على كيفية التعامل مع الطلاب وتقويم السلوك، بالإضافة إلى تدريبهم على أحدث أساليب الشرح داخل الفصول.

تدريب الإخصائيين الاجتماعيين

تعمل وزارة التربية والتعليم على تدريب الإخصائيين الاجتماعيين في مدارس الدبلومات الفنية بأنماطها حتى يتمكنون من التعامل مع الانحرافات السلوكية داخل المدارس.

ويقوم الإخصائيون بدراسة مشكلات طلاب الدبلومات الفنية والعمل على حلها من أجل تعديل سلوكهم.

مدارس التأسيس العسكري

بحسب مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، فإن مدارس التأسيس العسكري من أكثر التجارب التي أثبتت نجاحًا كبيرًا وفعالية في تعديل سلوك طلاب الدبلومات الفنية من خلال الاستعانة بقوات الدفاع الشعبي لتحسين الناحية الانضباطية.

وتعد مدارس التأسيس العسكري، التي وصل عددها إلى مائة مدرسة حتى الآن، تجربة ممتازة أتت ثمارها بشكل ملحوظ في تحسين مستوى الطلاب وارتفاع نسبة الحضور، حسبما أكد مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.