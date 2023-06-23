ننشر قيمة المصروفات الدراسية للصفوف المدرسية الأولى (مستند)

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى في المدارس عن العام الدراسي الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال خطاب دوري عممه صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم على جميع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بسداد المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الدراسية الأولى مع قبول الملفات الخاصة بهم.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بتحقيق انضباط منظومة العمل المالي من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة بما يعود بالنفع على تنفيذ خطط التطوير.

وأقر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم (141) بتاريخ 8 سبتمبر 2022 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2022-2023 بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

المصروفات الدراسية للصفوف الأولى:

تقدر قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لطلاب الصف الأول رياض أطفال 305 جنيهات.

وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لطلاب الصف الأول الابتدائى 305 جنيهات.

وتقدر قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لطلاب الصف الأول الإعدادي 205 جنيهات.

وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لطلاب الصف الأول ثانوى عام 520 جنيهًا، و2220 جنيهًا لطلاب الصف الأول ثانوى عام خدمات.

وتقدر قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لطلاب الصف الأول ثانوى فنى 220 جنيهًا، و2020 جنيهًا للخدمات.

قيمة المصروفات الدراسية

ضوابط سداد المصروفات الدراسية:

ويستمر العمل بالقرار الوزاري المشار إليه بالبند (1) وبذات الفئات وضوابط القرار بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي بنوعيه العام والفني من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول الملفات.

وتحدث بيانات ملفات طلاب المستوى الثاني من رياض الأطفال عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات التحديث.

ويطلب من ولي أمر طلاب الصف الأول الإعدادي، تحديث بيانات الطالب من: الصور الشخصية، ومحل الإقامة، وغيره، ويرفق به إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وتسدد المصروفات الدراسية على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم.

ويشترط تقديم إيصال سداد المصروفات الدراسية ضمن مسوغات قبول الملف لطلاب الصفوف الأولى.

