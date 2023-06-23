6 علامات لا تعرفها تنذر بإصابتك بمرض السكر تظهر فى الفم .. احذر

حذرت دراسة بريطانية علمية من 6 علامات تنذر بالإصابة بمرض السكري تظهر فى الفم، مشيرة إلى أن فحص الفم بانتظام أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة قد يساعدك على تشخيص الإصابة بالمرض مبكرًا.

أعراض مرض السكري

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أوضحت الدراسة مجموعة من المتغيرات التى قد نلاحظها فى الفم، والتى تشير إلى الإصابة بداء السكري، وفيما يلي إليك 6 علامات رئيسية تظهر فى الفم عليك الانتباه إليها..

أعراض مرض السكري

1- رائحة الفم الكريهة

2- نفس برائحة الفاكهة

3- تورم اللثة واحمرارها

4- تسوس الأسنان وفقدانها

5- التقرحات

6- القلاع الفموى

وأضافت الدراسة أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة، والتى تكون أكثر خطورة بالنسبة لهم، موضحًا أن هذا العارض يعنى حدوث التهاب فى اللثة والعظام حول الأسنان، والطريقة السهلة لاكتشاف ذلك هى استخدام الخيط، فإذا كان الخيط بين أسنانك يتسبب فى حدوث نزيف، فقد تكون مصابًا بأمراض اللثة.

وأوضحت الدراسة أن أمراض اللثة قد تسبب أيضًا رائحة الفم الكريهة، وحتى فقدان الأسنان، وعلى الرغم من أن أمراض اللثة قد تكون علامة على الإصابة بمرض السكر، فإنه قد يثكون نتيجة لعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح.

وحسبما أفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، إن أمراض اللثة ناتجة عن تراكم الترسبات على الأسنان، ما يعرف بالبلاك، وإذا لم تقم بإزالة البلاك من أسنانك عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام، فإنها تتراكم وتهيج اللثة.

ويسبب مرض السكرى جفاف الفم بسبب نقص اللعاب، ويساعد اللعاب على التحكم فى مستويات البكتيريا، وكذلك يوازن ويغسل الأحماض الموجودة حول الأسنان واللثة.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الدراسة أن جفاف الفم يسبب العديد من مشاكل الفم، بما فى ذلك التقرحات وتسوس الأسنان، مما يعرض المرضى أيضا للإصابة بمرض القلاع الفموي (بقع بيضاء أو صفراء على الأغشية المخاطية للفم) لأنه يؤثر على الطريقة التي يحارب بها الجسم الالتهابات.

ويعد التنفس برائحة الفاكهة علامة رئيسية أخرى على مرض السكر، ويصف الخبراء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية النفس برائحة "الفواكه" برائحة مثل الكمثرى أو طلاء الأظافر.

وكشفت الدراسة أن هذا يُعرف باسم الحماض الكيتوني السكري، وهو حالة خطيرة ومهددة للحياة، حيث يرتفع مستوى السكر في الدم لدرجة أنه يبدأ في التحول إلى الحموضة، وقد يؤثر أحيانا على الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكر، لكن عادة ما يصيب المصابين بمرض خطير فقط، مثل أولئك الذين أصيبوا مؤخرا بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، أوعدوى شديدة.