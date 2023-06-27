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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين بالسويس

اختبارات الأهلي
اختبارات الأهلي

أعلن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي تفاصيل اختبارات اللاعبين الجدد صغار السن بمحافظه السويس تمهيدا لالتحاقهم بقطاعات النادي حالة اجتيازهم الاختبارات المقررة.

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تفاصيل اختبارات ناشئي الأهلي بمحافظة الشرقية

واوضح النادي الاحمر تفاصيل الاختبارات على ان تقام   في محافظة السويس بمقر الأكاديمية بنادي النصر للبترول يومي الجمعة ٧ يوليو لمواليد (٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و٢٠١٨)، والسبت ٨ يوليو لمواليد (٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و ٢٠١٠ و ٢٠١١ و ٢٠١٢) ويمكن الاستفسار من خلال رقم ٠١١٤١١١٨٩٢٢.
وقدرت قيمه الاستماره الخاصه في الاختبارات وفقا لما اعلنه النادي الاحمر ب 100 جنيه.
كانت اختبارات النادي الأهلي في محافظة القاهرة قد بدأت خلال الاسابيع الماضية.

الأهلي في الدوري ..

وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم، يلتقي النادي الاهلي نظيره البنك الاهلي في تمام التاسعة والنصف من مساء بعد غد الخميس على ملعب ستاد القاهره الدولي لحساب منافسات الجولة 32 من بطوله الدوري الممتاز .
ويخوض الاهلي مواجهة الخميس المقبل محتلا صداره ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة ليقترب رويدا نحو تحقيق اللقب الذي سبق وان غاب عنه الموسمين الماضيين بعد تتويج الزمالك بهما فيما يخوض البنك الاهلي مواجهه الخميس محتلا الترتيب ال 11 في جدول الدوري وبسيط 35 نقطة.

كان لقاء الدور الاول بين الفريقين قد انتهى لصالح المارد الاحمر بهدف من دون رد جاء عبر اللاعب محمد شريف.

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