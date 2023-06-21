عاجل
روما يتعاقد مع إيفان نديكا.. رسميًا شرطة مكة تقبض على شخصين لإساءتهما لسوداني عبر محتوى مرئي .. فيديو
الأربعاء 21 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط  جولة ميدانية لفرع  شركة المقاولون العرب بالمحافظة لمراجعة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهني وخطط الطوارئ بشكل دوري ومنتظم تفادياً لتعرض المنشأة لأي مخاطر، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التأكد من تطبيق الشركات لإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على  سلامة العمال والمنشأت . 

txt

مديرية العمل بالقاهرة تنظم جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103

txt

وزارة العمل تعلن خطة تدريبية للمركز القومى لدراسات السلامة

txt

وزارة العمل تنظم جولة ميدانية لمصانع بالإسماعيلية

txt

العمل توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنوفية لتدريب وتأهيل الشباب

مراجعة خطط الطوارىء وإجراءات السلامة والحماية 

 

وأكد على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، خلال لقاءه بالمهندس مصطفى عبد المقصود مدير شركة المقاولون العرب فرع أسيوط، على أهمية مراجعة خطط الطوارىء وإجراءات السلامة والحماية والوقوف على آخر المعدات المستخدمة، فضلاً عن شرح أهمية إستخدام العاملين لأدوات ومهمات السلامة، والمخاطر التي قد تقع حال عدم إستخدام تلك الأدوات، وكذلك إتباع إجراءات السلامة بالمواقع حفاظاً على أرواحهم، وكذلك المحافظة على سلامة المنشآة..

 

تفقد مواقع العمل والإنتاج 

وأضاف مدير المديرية :خلال الجولة تم تفقد مواقع العمل والإنتاج للاطمئنان فيها على سير العمل بشكل منتظم دون أي معوقات، كما استمع لشرح عن حجم الأعمال التي تنفذها الشركة بسواعد أبنائها وعمالها الأوفياء المخلصين، مشيداً بحجم الجهود المبذولة من جانب الشركة والتي تعد واحدة من أهم الشركات التي وُلدت عملاقة في مجال المقاولات والإنشاءات ،وفي ذات السياق نقل مدير المديرية تحيات وتقدير الوزير حسن شحاته وزير العمل لجميع القيادات بالشركة والسادة العاملين بها مؤكداً على أن عمال مصر هم عماد التنمية والمسئولون عن رسم وصياغة ملامح خريطة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى وزارة العمل ومديرية أسيوط دائماً ما تكون حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للعمال .

 

مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع 
مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع 
مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع 
مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع 
مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع 
مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع 
مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع 
مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع 
مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع 
مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع 

مواد متعلقة

مديرية العمل بالقاهرة تنظم جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103

وزارة العمل تعلن خطة تدريبية للمركز القومى لدراسات السلامة

وزارة العمل تنظم جولة ميدانية لمصانع بالإسماعيلية

العمل توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنوفية لتدريب وتأهيل الشباب

وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بمطروح
الجريدة الورقية