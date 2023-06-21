نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولة ميدانية لفرع شركة المقاولون العرب بالمحافظة لمراجعة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهني وخطط الطوارئ بشكل دوري ومنتظم تفادياً لتعرض المنشأة لأي مخاطر، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التأكد من تطبيق الشركات لإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العمال والمنشأت .

مراجعة خطط الطوارىء وإجراءات السلامة والحماية

وأكد على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، خلال لقاءه بالمهندس مصطفى عبد المقصود مدير شركة المقاولون العرب فرع أسيوط، على أهمية مراجعة خطط الطوارىء وإجراءات السلامة والحماية والوقوف على آخر المعدات المستخدمة، فضلاً عن شرح أهمية إستخدام العاملين لأدوات ومهمات السلامة، والمخاطر التي قد تقع حال عدم إستخدام تلك الأدوات، وكذلك إتباع إجراءات السلامة بالمواقع حفاظاً على أرواحهم، وكذلك المحافظة على سلامة المنشآة..

تفقد مواقع العمل والإنتاج

وأضاف مدير المديرية :خلال الجولة تم تفقد مواقع العمل والإنتاج للاطمئنان فيها على سير العمل بشكل منتظم دون أي معوقات، كما استمع لشرح عن حجم الأعمال التي تنفذها الشركة بسواعد أبنائها وعمالها الأوفياء المخلصين، مشيداً بحجم الجهود المبذولة من جانب الشركة والتي تعد واحدة من أهم الشركات التي وُلدت عملاقة في مجال المقاولات والإنشاءات ،وفي ذات السياق نقل مدير المديرية تحيات وتقدير الوزير حسن شحاته وزير العمل لجميع القيادات بالشركة والسادة العاملين بها مؤكداً على أن عمال مصر هم عماد التنمية والمسئولون عن رسم وصياغة ملامح خريطة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى وزارة العمل ومديرية أسيوط دائماً ما تكون حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للعمال .

مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع

مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع

مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع

مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع

مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع

مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع

مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع

مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع

مديرية العمل بأسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمصانع