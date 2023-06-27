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الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

توريد 171 ألف و64 طن من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98,04%

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن مواقع التخزين قد استلمت اليوم 176,408 طن من القمح المحلي موزعة

 ما بين 90 طن من البنك الزراعي و86,4 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 171 ألف 408 طن من القمح المحلي بإجمالي نسبة 98,04% من المستهدف.

ووجه رحمي باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقع تخزين.

وفي سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

وتناشد المحافظة جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول

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