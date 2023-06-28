أسر 4 عمال وموظفين رحلوا أثناء العمل تشارك باحتفالية قنا بعيد الأضحى

نظمت محافظة قنا بالتننسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحي المبارك، احتفالية بفندق بسمة، بحضور أسر الشهداء وأطفال دور الرعاية، كما زار رئيس جامعة جنوب الوادي، فى قنا، المستشفيات الجامعية لتهنئة النزلاء من المرضي بحلول العيد.

دور الرعاية القبطية تشارك فى الحفل

حضر الاحتفالية أطفال مؤسسة أحمد جبرة، ودار الرحمة الإسلامية وجمعية الشباب القبطى لرعاية الأيتام وجمعية الشابات القبطية مؤسسة ماري مرقص القبطية للبنين، وأسر ٤ من الشهداء الذين توفوا أثناء آداء عملهم وهم أسرة المصور أحمد حامد الرشيدي مصور المحافظة والذى توفى أثناء عمله إثر حادث سيارة في مارس ٢٠٢٠، وأسرة الشهيد محمود ابن رواحة ابن قرية الجبلاو بمركز قنا وأسرة الشهيد عويضة رجب شافعي ابن قرية الترامسة واللذان توفيا أثناء تأديتهما لمهام عملهم في تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض ١٠ بمدينة قنا في ابريل ٢٠٢٢، وأسرة الشهيد حموده احمد على عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا ابن قرية الترامسة والذى توفى أثناء عمله في ديسمبر ٢٠١٩ .

المحافظ يؤكد دعمه للمؤسسات الخيرية

وقال أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقدم كافة سبل الدعم اللازم لجميع أنشطة دور الرعاية، مؤكدًا دعمه الكامل لدور رعاية الأطفال الأيتام ومشاركتهم احتفالاتهم بالأعياد المختلفة لإدخال البهجة والسرور عليهم.

حفل ترفيهي ورحلة نيلية

ونظمت المحافظة ومديرية التضامن خلال الاحتفالية، الأنشطة والفقرات الفنية والترفيهية للأطفال، فضلا عن تنظيم جولة بالطفطف من فندق بسمة إلي مكتبة مصر العامة وتنظيم رحلات نيلية، لإتاحة الفرصة للأطفال

حضر الحفل، المحافظ، ونائبه الدكتور حازم عمر، وحسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا، وأشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب وعدد المسؤولين والنواب.

رئيس الجامعة يهنأ 290 نزيلًا بالمستشفيات الجامعية بالعيد

فى السياق ذاته، أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية للمستشفيات الجامعية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمرضى ومرافقيهم.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال الجولة على الخدمة الصحية المقدمة وأشاد بالأطقم الطبية المتواجدة في كافة أقسام المستشفيات ووحداتها الخدمية. وأكد رئيس الجامعة على أهمية دور المستشفيات الجامعية في تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي اقليم جنوب الصعيد ولا تدخر جهداً في توفير كافة سبل الرعاية الطبية.

وذكر حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، انضباط العمل بمستشفيات قنا الجامعية خلال جميع أيام العيد في ضوء خطة وزارة التعليم العالي وتوجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة.

و شملت الجولة مستشفيات وسط مدينة قنا الجامعي ومستشفى الحرم الجامعي ومستشفى الطوارئ والاصابات الجامعي والتي يشغلها حالياً عدد 290 حالة مرضية في كافة التخصصات.

صلاة العيد

وكان محافظ قنا ، قد أدي صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى ، وسط حشد من المواطنين، بحضور اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخليه مدير أمن قنا، و الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام.

خطبة العيد

أورد الشيخ الدكتور محمد محمود عبد الرازق، أمام وخطيب مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، عن فضل الأعياد كمواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية، وأن من أفضل الأيام يوم النحر، مشيرا إلى فرحة حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف على صعيد عرفات.

وأضاف.. من القصص المستفاده من يوم النحر ، الإحسان إلي الآباء والأمهات، فان إسماعيل عليه السلام ضرب لنا أعظم الأمثلة في البرِ والإحسان وقد مدحه الله في قرآنه عندما أخبره أبوه بالرؤيا التي رآها في المنام، داعيا جموع المسلمين الي جعل هدية العيد لهذا العام عفوا وصفحا وغفرانا .

ثم تبادل المحافظ، ومرافقوه والمصلين التهنئة بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، مقدما التهنئة لأهالى محافظة قنا خاصة والشعب المصري عموما بمناسبة حلول العيد، متمنيا أن يعيده الله علي مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

استعدادات قنا لعيد الأضحي

وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة انتهت من كافة الاستعدادات لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، من خلال تخصيص ٢٢٦٣ مسجد وحوالي ١٠٠ ساحة بجميع مراكز المحافظة لإقامة صلاة العيد بها ، وفتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد ، والدفع بعدد ١٢٦ سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفورى مع أى طوارئ خاصة بالقرب من المساجد الكبري وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية ، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة احتفالات العيد على مدار الساعة.