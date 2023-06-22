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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بعد العيد

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 بعد إجازة العيد.

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 من دون مشكلات

التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية سيكون بعد عيد الأضحى المبارك في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل. 

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية يجرى بدقة كبيرة، وأن تقدير الدرجات يراجع أكثر من مرة تجنبًا لحدوث أية أخطاء. 

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن امتحانات الدبلومات الفنية أجريت بشكل ميسر مع توفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب أثناء انعقاد اللجان الامتحانية. 

وأكد نائب وزير التربية والتعليم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو غيره من الأجهزة الإلكترونية.

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 

انتهت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، يوم الجمعة، الموافق 16 يونيو، دون حدوث أية مشكلات. 

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري وفنادق" بالإضافة إلى ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية. 

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023 

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، يوم السبت الموافقة 27 مايو 2023 في جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023. 

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم 20 مايو 2023 وتوقفت قبل الامتحانات التحريرية ثم استكملت يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 حتى اليوم 16 يونيو 2023. 

وأجريت امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550  لجنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمراقبة  184 ألفا و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية. 

وبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية في امتحانات الدبلومات الفنية إلى ألف و336 مادة، ويبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة. 

ووصلت عدد استراحات معلمي التعليم الفني إلى 700 استراحة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة 39 مركز على مستوي الجمهورية، وعدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 5060 عضو، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات البالغ عددهم 51 ألفا و51 عضو.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 28 لجنة، وعدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 23 لجنة.

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