أمراض خطيرة تُصيب جيران المطارات.. أطباء يكتشفون كارثة

سجلت دراسة أجنبية حديثة زيادة في أمراض القلب والأوعية الدموية بين سكان المناطق المحاذية لمطار "هيثرو"، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المطارات قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والمشكلات الطبية ذات الصلة.

أمراض تُصيب المقيمين بالقرب من المطارات

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" الطبي، حللت الدراسة حالات دخول المستشفى بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بين السكان الذين تقع منازلهم تحت مسارات رحلات مطار هيثرو.

ووجدت الدراسة دليلًا على زيادة طفيفة في المخاطر للأشخاص الذين عانوا من ضوضاء أعلى خلال الليلة السابقة، ويبدو أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما يتأثرون بشكل خاص، فيما أوضح الباحثون أن ضجيج الطائرات يعيق النوم ويرفع ضغط الدم ومستويات هرمون التوتر، وهي من العوامل المرتبطة بمشاكل القلب.

وأضا الباحثون: "توفر هذه النتائج دليلا محتملا على أن ضوضاء الطائرات في وقت متأخر من المساء والليل قد تترافق مع زيادة خطر دخول المستشفى في أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة".

وكانت الأدلة على وجود ارتباط بين ضوضاء الطائرات والوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية محدودة، على الرغم من أن هذا يمكن أن يعزى إلى حجم العينة الصغير.

واعتمد البحث على الأرقام المسجلة بين عامي 2014 و2018 ونشرت في مجلة البيئة الدولية.

وكانت ضوضاء الطائرات قضية خلافية خلال محاولة هيثرو طويلة الأمد للحصول على إذن لبناء مدرج ثالث، حيث أن طائرات الركاب الحديثة تُعد أكثر هدوءًا من الطرازات السابقة، لكن المخاوف تتزايد من أن تؤدي زيادة الرحلات الجوية إلى مزيد من الاضطرابات.

وحسما أفاد مطار هيثرو، الذي دعم الدراسة، إن الحد من تأثير الضوضاء من الرحلات الجوية هو جزء من استراتيجيتها للاستدامة، كما صرح مديرو المطار بأنهم خفضوا بصمة الضوضاء بنسبة 28% منذ عام 2006.