5 طلاب متورطين في نشر امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضبط خمس حالات غش إلكتروني في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بالدور الأول من العام الدراسي 2022-2023.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد خمس حالات غش إلكتروني، بمحافظات القاهرة، والشرقية، والغربية، وقنا، ومطروح بعد مرور نصف ساعة من بداية امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

وضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات.

وونوه وزارة التربية والتعليم بأن أجواء امتحان اللغة العربية خلال اليوم الثالث من الامتحانات، سارت بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير امتحان اللغة العربية في جميع اللجان.

أداء امتحان اللغة العربية

وأدى 728 ألفًا و439 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية في 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.