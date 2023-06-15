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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

"القومي للمرأة" يتطلع لاحتضان سوق العمل نسبة أكبر للسيدات لزيادة الناتج القومي

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعًا مع مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، لمناقشة" العمل الرعائي للمرأة في مصر" ،  بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس ، والدكتورة هانيا شلقامى أستاذ مشارك بمركز البحوث الإجتماعية فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمتخصصة بعلم الإنسان، وفريق من الباحثين والمتخصصين فى التنشئة المتوازنة، بالمجلس ومركز البحوث الاجتماعية .

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    زيادة عدد الحضانات 

حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاقتصاد الرعائي هو أكبر التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل ، مؤكدة ضرورة زيادة عدد الحضانات وتوفير سوق عمل جاذب للمرأة ، وعلى شركات القطاع الخاص أن تراعى أن اجازات رعاية الطفل لا تعتبر خسارة للشركة، بل هو عمل رعائي مدفوع الأجر، وعبرت عن تطلعها أن يحتضن سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات لزيادة الناتج القومي المصري إلى ٣٤٪ .

تشكيل لجنة فنية لاستكمال دراسة التوصيات 

 وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس سوف يقوم بتشكيل لجنة فنية لاستكمال دراسة التوصيات المتعلقة بملف العمل الرعائي للمرأة.

فيما استعرضت الدكتورة هانيا شلقامى تحديات العمل الرعائي فى مصر، ونتائج مجموعة من الأبحاث حول العمل غير الدائم للمرأة .

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