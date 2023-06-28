جامعة قناة السويس تحافظ على تقدمها في التصنيف العالمي QS

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة استطاعت أن تحافظ على ظهورها في تصنيف QS العالمي للعام الثالث علي التوالي.

مشيرا إلى أن مؤسسة التصنيف البريطاني QS قد أعلنت مساء يوم 27 يونيو 2023 نتائج التصنيف العالمي للجامعات لعام 2024 .

وأوضح مندور أن ترتيب جامعة قناة السويس جاء في المرتبة السادسة على مستوى الجامعات بمصر، وضمن أفضل 1400جامعة عالمياً لعام 2024 .

موضحا أن تصنيف QS العالمي للجامعات يعد هذا العام هو الأكبر على الإطلاق،

فبعد مراجعة 2963 جامعة عالميا، ضم تصنيف هذا العام 1500 جامعة من 104 دولة، بزيادة 97 جامعة جديدة عن العام الماضي.



هذا وقدم الدكتور ناصر مندور الشكر لأعضاء هيئة التدريس، والباحثين بجامعة قناة السويس، لجهودهم البحثية والأكاديمية التي تحفظ للجامعة مكانتها بين الجامعات العالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أنه بمعايير تصنيف QS - فإن تقييم الجامعات يتم وفقًا لمعايير رئيسية كالآتي...

30 %من مجمل التقييم يخص السمعة الأكاديمية للجامعة، باستقصاء آراء الخبراء الأكاديميين، مؤكدا أنه تم جمع آراء الخبراء لأكثر من 144000 من أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين فيما يتعلق بجودة التدريس والبحث العلمي في جامعات العالم.

تليها الاستشهادات لكل عضو هيئة تدريس (20 %)، والتي جاءت بناء على توزيع وأداء 5.17 مليون ورقة بحثية منشورة خلال الخمسة أعوام السابقة بين عامي 2017-2021، وبلغت6.141 مليون استشهادا بتلك الأبحاث، والتي تقيس جودة البحث المؤسسي في كل التخصصات التي انتجتها الجامعة خلال الفترة من 2017– 2022، إذ حصلت خلالها جامعة قناة السويس على الترتيب السادس على مستوى 15 جامعة مصرية.

وأشار الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة إلى أن معيار السمعة المجتمعية يعد من المعايير الهامة في التقييم، وكان يمثل 20 ،%، وتمت الاستعانة بأكثر من 98000 من أرباب العمل في جميع دول العالم، التي تستقبل الخريجين الأكثر كفاءة وابتكارا وفعالية.

كما تم تقييم الجامعة بنسبة أعضاء هيئة التدريس إلى لطلاب وبلغت 10 %، وقد احتلت فيها الجامعة المركز الخامس بين 15 جامعة مصرية.

وأوضحت الدكتورة إلهام علي الخواص رئيس وحدة التصنيف بمكتب التعاون والنشر الدولي أن تقييم التعاون الدولي يشمل نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب إلى المصريين بالجامعة، وبلغت نسبته 5 %نسبة الطلاب الأجانب إلى الطلاب المصريين، ونسبة التعاون البحثي الدولي بلغت 5 .%

وأخيرا تقييم الاستدامة 5 %،ويتم

أخذ النتيجة لهذا المعيار من تحليل تصنيف الاستدامة QS، حيث يقوم بتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي

للجامعة، كمركز للتعليم والبحث مما يعد أمرا حيويا نحو دعم الجامعات.