تعرف على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يبحث عدد كبير من الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وذلك بعدما تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وقد أوضحت الوزارة أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس يقدم للطالب نتيجته بشكل مفصل، بظهور درجات الطالب في كل مادة، وأيضًا المجموع الكلي للطالب، ومواد الرسوب والدور الثاني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى، ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية من خلال زيارة الرابط التالى: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- الدخول على بوابة التعليم الفني، ويمكن الدخول مباشرة من هنــــــا.

- اختيار الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية.

- كتابة كافة بيانات الطلاب بشكل تفصيلي للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

- اختيار محافظة الإقامة.

- إدخال بيانات المدرسة التابع لها والإدارة التعليمية.

- اضغط على "عرض النتيجة".

تنسيق الدبلومات الفنية

عقب الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول، يبدأ الطلاب فى البحث عن الكليات والمعاهد المناسبة للمجموع الذى حصلوا عليه، وتتيح الدولة لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بعدد من الكليات بعد اجتياز امتحان معادلة، بجانب الالتحاق ببعض المعاهد العليا الحكومية والخاصة دون معادلة، مما يتيح للطلاب استكمال دراستهم الجامعية.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول

مع إقتراب موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، تزايدات معدلات البحث من الطلاب والطالبات لمعرفة نتيجة دبلوم صناعي وزراعي وتجارة وفندقي عبر الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الفني.