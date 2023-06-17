20 جامعة أهلية تواكب احتياجات سوق العمل

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن وجود 20 جامعة أهلية في جميع محافظات مصر تواكب احتياجات سوق العمل.

وأوضح وزير التعليم العالى أنه خلال الفترة الماضية تم إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية، بخلاف 4 جامعات أهلية دولية، و4 جامعات أهلية تعمل منذ عدة سنوات.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن الـ20 جامعة أهلية تتميز بوجود البرامج الدراسية الحديثة التي تخاطب احتياجات سوق العمل، لإعداد خريج متكامل.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح أجراه وزير التعليم العالى مع طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية، في إطار زيارة تفقد خلالها كليات ومنشآت الجامعة الجديدة، حيث تم تفقد مبنى إدارة الجامعة والمباني الأكاديمية بقطاعات العلوم الطبية والهندسية والإنسانيات، والمعامل والورش التدريبية.

وأشاد وزير التعليم العالى بمستوى تجهيزات جامعة الإسماعيلية الأهلية والذي يجعلها ضمن جامعات الجيل الرابع الذكية، والتي تضم معامل وورش عمل مُزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتقديم تجربة تعليمية متميزة وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

واطمأن وزير التعليم العالى على انتظام سير العملية التعليمية ونجاح تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالى.

كما اطمأن وزير التعليم العالى على جاهزية كافة منشآت الجامعة لاستقبال الطلاب الجُدد خلال العام الدراسي المقبل 2023/2024.

12 جامعة أهلية حكومية

بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي، مع بداية العام الدراسي 2022/2023.

الجامعات الأهلية الحكومية هي: أسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، والإسكندرية الأهلية.

وقدمت الـ12 جامعة أهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي فى مصر، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المتزايد في مصر.

والـ12 جامعة أهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يتم استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، كما أنها تُسهم في التنمية للمدن الجديدة.





وتطبق الـ12 جامعة أهلية أحدث نظم الجامعات الذكية (جامعات الجيل الرابع)، وعلى مستوى نظام القبول بالجامعات تتبع مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية.

