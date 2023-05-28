أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية we في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال حضوره مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة الوادى الجديد بشأن لتنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسى بالمحافظة، في مقر ديوان عام المحافظة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بتطوير التعليم، والتوصية بإنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية WE .

مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضح وزير التربية والتعليم أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية WE يرجع إلى الاحتياج لخريجين مواكبين لمتطلبات السوق المحلي والعالمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود 52 مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية متخصصة في مختلف المجالات في مصر حتى الآن.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن بعض الدول الكبرى تطلب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظرًا لما يمتلكونه من مهارات.

وشهد الوزيران والمحافظ عرضًا تقديميًا عن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية WE قدمته نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، وعرضًا تقديميًا عن البوابة الجغرافية، والتى قدمتها شركة إيزرى.



ورحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والحضور الكريم.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فإن الوزارة تعمل على تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، وفقًا للمعايير الدولية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الجيل الحالى هو جيل رقمى، لذا اتجهت الوزارة إلى دمج التحول الرقمي في التعليم وإعادة النظر في المناهج الدراسية؛ لتراعي نواتج التعلم ومواصفات الخريجين في ظل التحول الرقمي ولتواكب التطور العالمي، بحيث يشارك المعلم والمتعلم في إعداد المواد التعليمية وأن يقود المعلم العملية التعليمية، وكل ذلك يتم في مبنى مدرسي ذكي مرن متعدد الأغراض.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تماشيًا مع تطوير المناهج الدراسية فإن الوزارة ركزت على تقييم الطلاب عن طريق قياس نواتج التعلم والمفاهيم الكبرى التي ترتكز على المهارات الحياتية.

وقدم وزير التربية والتعليم الشكر للدكتور عمرو طلعت على التعاون الهام بين الوزارتين والذي أصبح ضرورة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ووجه وزير التربية والتعليم عدة رسائل، حيث توجه بالشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد على جهودها المتميزة، كما قدم التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية على اعتماد المحافظ نتيجتهم اليوم.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالحصص المقدمة "أونلاين" لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، كما قدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد لتطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقدم وزير التربية والتعليم التهنئة لمحافظة الوادي الجديد على إنشاء أول مدرسة حكومية دولية "IPS”، والتي تعد الأولى من نوعها في المحافظة.

وخلال الحفل، شهد الوزيران والمحافظ فيلمًا تسجيليا بعنوان "حكايات من تاريخ الواحات"، وفقرة شعرية بعنوان "حلم جيل " قدمها الطلاب الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما تضمنت فقرات الحفل عرض فريق كورال مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بعنوان (تعليمنا مستقبلنا) قدمه قسم الموهوبين.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.