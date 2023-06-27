موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، موعد إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية سيكون في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل أي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونوه نائب وزير التربية والتعليم بأن تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية يتم بدقة كبيرة، ويراجع أكثر من مرة تجنبًا لحدوث أية أخطاء لضمان حق الطالب.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى أن كنترولات الدبلومات الفنية تواصل رصد درجات طلاب الدبلومات الفنية وجمعها ومراجعتها، حتى يتم تحديد الأوائل وتكون جاهزة للعرض على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، للاعتماد.

ونبه نائب وزير التربية والتعليم بأن أوائل الدبلومات الفنية يتم تحديدهم في كل تخصص على حد الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بمختلف الأنظمة المتبعة.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن امتحانات الدبلومات الفنية أجريت بشكل ميسر دون مشكلات مع توفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب.

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، يوم الجمعة، الموافق 16 يونيو، دون حدوث أية مشكلات.

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري وفنادق" بالإضافة إلى ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، يوم السبت الموافقة 27 مايو 2023 في جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم 20 مايو 2023 وتوقفت قبل الامتحانات التحريرية ثم استكملت يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 حتى اليوم 16 يونيو 2023.

وأجريت امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550 لجنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمراقبة 184 ألفا و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية في امتحانات الدبلومات الفنية إلى ألف و336 مادة، ويبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة.

ووصلت عدد استراحات معلمي التعليم الفني إلى 700 استراحة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة 39 مركز على مستوي الجمهورية، وعدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 5060 عضو، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات البالغ عددهم 51 ألفا و51 عضوًا.