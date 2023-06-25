وزارة العمل تنظم زيارة لمنشآت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

نظمت مديرية العمل ببورسعيد، زيارة ميدانية لعدد ٣ شركات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وهي: شركة كابسي للدهانات، وشركة مؤمن للعطور والبخور، شركة بورسعيد ستار لإنتاج الأسماك المدخنة، وذلك فى ضوء توجيهات الوزير حسن شحاتة وزير العمل بأهمية الدور الفعال لوزارة العمل والدور التوعوي الذي تقوم به لاستقرار مناخ العمل وتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج.

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن الزيارة تأتي لما لهذه المنطقة من أهمية كبيرة في مجال الصناعة وتعتبر إحدى الركائز الأساسية فى خطط التطوير والتنمية وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى تشغيل العمالة والمساهمة في خفض معدلات البطالة. حيث تم إنشاء المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بقرار رئيس مجلس الوزراء سنة 1994 بمساحة 798 فدانًا وتضم 6 مناطق صناعية (منطقة الحوض السمكي ، منطقة بحري الحوض السمكي، المناطق C7 ،C8 ،C9 منطقة قبلي C9 )، ووفقًا لتوجهات الدولة لإنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة لتشغيل الشباب تم إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة 58 مصنعًا ومجمعًا للصناعات المتوسطة 54 مصنعًا، ضمن 118 مصنعًا يوجد بالمنطقة الصناعية 321 مصنعًا منتجًا، وأربعون مصنعًا تحت الإنشاء.

مديرية العمل ببورسعيد

‏وأشار مديرو المديرية، إلى أن الزيارة بدأت بمصنع مؤمن للعطور والبخور حيث استقبل محمد سعد صاحب الشركة وفد المديرية وتم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الشركة حيث ينتج المصنع المعطرات ومستحضرات التجميل والمنتجات العطرية ويستهدف التصدير لأفريقيا ودول الخليج وأوروبا ويشهد تصدير أول شحنة للخارج ضمن التوسعات التي يشهدها المصنع ويقع على مساحة 2000 متر ويوفر 104 فرص عمل ينتج البخور بجودة عالية وساهم في إنتاج 47 نوعًا من البخور، وألقى مدير المديرية كلمة لعمال الشركة خلال الجولة الميدانية بأقسام الإنتاج بالمصنع أفاد فيها بأن دور ورسالة وزارة العمل هي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ورعاية وحماية حقوق العمال والتوعية بالحقوق والواجبات وأهمية الحفاظ على أسرار العمل.. وختام الزيارة قدم صاحب الشركة درع يكرم فيه عمال الشركة مدير المديرية على الجهود المبذولة من المديرية والدور التوعوي الذي تقوم به.

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وفي الزيارة الثانية كان في استقبال مدير المديرية والوفد المرافق له السيد حسين صاحب الشركة والذي رافق الوفد في جولة ميدانية أوضح فيها جميع مراحل الإنتاج للأسماك المدخنة لتخرج بأعلى جودة وأفضل التقنيات الحديثة المطورة وتصدر للخارج، موضحًا أن النشاط الرئيسي للشركة إنتاج الأسماك المدخنة وعدد العمال 170 عاملًا ينتج المصنع (سمك السلمون – هيرنج كافيار – تونا – انشوفيز ماكريل) بتقنية متقدمة وجودة شاملة وخبرة فنية مدربة تدريبًا عاليًا يصدر المصنع منتجاته لدول أوروبا والشرق الأوسط.

مديرية العمل ببورسعيد

واختتمت الجولة بالزيارة الثالثة لشركة كابسي للدهانات وقام المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة باستقبال وفد المديرية وتم للوقوف على كافة المستجدات والتأكيد على أهمية رعاية وحماية حقوق العمال وتأمين بيئة العمل وتدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص العمل اللائقة، حيث إن شركة كابسي للدهانات تقع على مساحة 238 ألف متر مربع و تنتج الشركة دهانات السيارات والمباني والأخشاب والريزين والأحبار وعدد العمال 1850 عاملًا ويصدر حوالي 35% من إنتاجه إلى 65 دولة.

وأضاف مدير المديرية أن مشروعات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بها: 74 مصنعًا للملابس الجاهزة، والصناعات الجلدية 22 مصنعًا، وصناعة المنسوجات 20 مصنعًا، والصناعات الكيماوية 19 مصنعًا، وصناعة التعبئة والتغليف 20 مصنعًا، والصناعات المتنوعة 10 مصانع الصناعات الورقية 12، الصناعات المعدنية 46 مصنعًا، الصناعات البلاستيكية 20، الصناعات الغذائية 17 مصنعًا، الصناعات الكهربائية 24، صناعة مواد البناء 18، الصناعات الخشبية 12، صناعة الرخام 5، صناعة السجاد مصنعين.