محافظ الشرقية للمجلس التنفيذي: ضرورة الإلتحام بالمواطنين لحل مشاكلهم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإلتحام بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم وإيجاد الحلول السريعة لها، موضحًا ان محافظة الشرقية من المحافظات الكبرى والتي تضم 509 قرية و5090 تابع ولديها مشكلات متراكمه تحتاج لعمل مستمر وإنجاز يومي لإستكمال مسيرة التنمية والبناء والنهوض بالخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وقال محافظ الشرقية، أن إجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) غير مسبوق واستطاع أن يغير شكل حياه المواطنين إلى الأفضل، لافتاً إلى أننا مستأمنين كلاً في موقع عمله ونسعي جاهدين لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة والتي بدأها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بإطلاق المبادرات الرئاسية الصحية والمجتمعية بجانب مبادرة "حياة كريمة" والتي تُعد شهادة ميلاد جديدة للقرية المصرية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وسعد الفرماوي الخبير الوطني، واللواء وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كما وجه محافظ الشرقية، بأهمية توعية المواطنين بالحفاظ على مقدرات الدولة وعدم العبث بها لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، لافتا إلي انه خلال زيارته الميدانية لقرية كفر الجراية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق تلاحظ له انسداد المصرف بسبب قيام بعض الأهالي بإلقاء القمامة به مما ترتب عليه ضرر للمنتفعين.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية انه سيتم عقد لقاءات دورية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية للتعرف على المشكلات والعقبات التي تواجههم اثناء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكل قطاع علي حدة ودفع عجلة العمل وتنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.