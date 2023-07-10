بعد مرور 15 عاما.. رسالة عتاب من أم لمُعلمتها "ماني مسامحتك"

أرسلت طالبة رسالة لمعلمتها بعد 15 عام، تعاتبها على المعاملة السيئة التي كانت تلقاها منها، وعلى قسوتها معها في المدرسة والتي أبكتها كل ليلة بعد عودتها للمنزل، وصارحتها أنها لن تغفر لها.

الطالبة أفرغت ما في صدرها لمعلمتها في رسالة بعثت بها عبر تيك توك، والتي تم تداولها عبر تويتر، قالت فيها إن سنوات مرت وأصبحت أم لطفل، لكنها لم تنسى ما مرت به من كسر وإحباط، وأنها لن تسامحها، وقالت الأم في رسالتها :"أنا كنت طالبة عندك فترة طويلة، اعتقد بين هالأعوام 2006 – 2007 – 2008 كنت معي قاسية جدا لدرجة كنت أتحطم وكرهت الرياضيات منك وحسستيني اني غبية وسويتي معي مواقف كسرتيني فيها وانا طفلة، ارجع البيت واقعد ابكي بين انام وغير اني تحسنت درجاتي بشكل ملحوظ ومانسيت يوم عطيتينا مسألة نحلها والي يحل تخلينه يروح مع قطار الشطار، وحاولت احلها رايحة راجعة من عندك ويوم حليتها قلتي اني اشة مستحيل تحلينها".

وأضافت :"حطتيني بالاختبارات النهائية وبفصل المجتهدات وهم كلهم طالبات درجاتهم سيئة بكل المواد ومريتي علينا وقعدتي تناظرين فيني وانا دموعي خربت ورقة الاختبار، ناظرتيني وابتسمتي ورحتي، وبعد طوال هالسنين اصدمك اني كبرت وتزوجت وعندي طفل وما نسيت وكنت ادعي ربي يكسر قلبك بأعز ما تملكين وللحين ماني مسامحتك وعند الله تجتمع الخصوم".

ردت المعلمة عليها قائلة : "رسالتك جدا قفاسية والله اوجعتني اني تعبانة، حبيبتي المعلم مسؤول وما تعرفين قد ايش الضغط اللي على المعلم والمسؤولية والله يتحمله علشانك، كل تصرف تشوفينه تكبرينه لانك طفلة ولأنك حساسة، لكن لو كنتي بمكاني بتتصرفين زي ما سويتي واكثر والموضوع جدا صعب ما زي ما وصفتي وقمتي تدعين حرام عليك وانا ايش ذنبي ، كبرتي الموضوع وانا اجتهدت علشانك بكل اللي اقدر عليه، ولحين يوم تجاوزتي ونجحتي قمتي تدعين علي، الله يهديك بس والله الطفل نظرته غير عن الكبير وكان بالإمكان اني ما انجحك وتعيدين السنة كم مرة، وعادي بتمر الأمور جدا عادي ولكن عشاني تعبت لمصلحتك وحريصة عليك هذا جزائي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".