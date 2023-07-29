كُتبت شهادة وفاته قبل نتيجة الثانوية العامة

توفي الشاب عمرو زغلول عقل، الطالب في الصف الثالث بالشهادة الثانوية العامة، قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة وفاة طالب بالشرقية

وعم الحزن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة الشرقية بالحزن، لوفاة طالب الثانوية العامة بمدرسة محمود مصلحى الزهيرى الثانوية بقرية دهمشا، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، بمحافظة الشرقية، وفارق الحياة إثر حادث غرق أثناء قضاء إجازة فى محافظة الإسكندرية.

ونعت إدارة مدرسة محمود مصيلحي الزهيري الثانوية بقرية دهمشا التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، الطالب المتوفى في بيان:

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله تلقينا خبر أدمي القلوب قبل العيون وجعل حروف الكلمات تبكي من شدة الحزن علي أحد طلاب مدرستنا، مات عمرو زغلول عقل وكُتبت شهادة وفاته قبل إعلان شهادته بالثانوية العامة بيوم واحد، مات الطالب الخلوق المثقف المثالي على مستوى إدارة مشتول السوق التعليمية التعليم الثانوي، والأمين العام على مستوى الإدارة ونافس على مستوى المحافظة.

"مات الطالب صاحب الابتسامة الجميلة والاخلاق الطيبة الذي ترك أثر طيب مع كل من تعامل معه بالمدرسة وخارجها.. مات ابن مدرسة محمود مصلحى الثانوية وقرية ميت معلا.. والله يا بني الكلمات تعجز عن وصف حزننا عليك ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون نعزى انفسنا واسرته بصفه خاصة ربط الله علي قلوبكم وجعل عمرو ذخرا وشفيعا لكم يوم العرض اللهم آمين يارب العالمين".